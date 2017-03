FC Kopenhagen in vorm voor Ajax

FC Kopenhagen in vorm voor Ajax

KOPENHAGEN - FC Kopenhagen lijkt in goede vorm voor de thuiswedstrijd tegen Ajax van komende donderdag in de achtste finales van de Europa League. De kampioen van Denemarken was zondag veel te sterk voor AC Horsens: 5-0.

Door ANP - 5-3-2017, 20:18 (Update 5-3-2017, 20:18)

Federico Santander scoorde tweemaal. Peter Ankersen, Andreas Cornelius en Andrija Pavlovic troffen eveneens doel. FC Kopenhagen blijft de hoogste klasse van de Deense competitie riant aanvoeren. De voornaamste concurrent Brøndby IF volgt op twaalf punten.

FC Kopenhagen ontvangt Ajax donderdag en gaat een week later op bezoek in de ArenA. Ajax kent vooral defensieve problemen in de aanloop naar de eerste krachtmeting. Joël Veltman en Davinson Sánchez zijn geschorst voor het eerste duel met de Denen. Nick Viergever en Jairo Riedewald misten zondag het duel met FC Groningen (1-1) wegens liesblessures.