ANP Spurs blijft 'best of the rest' in Engeland

LONDEN - Tottenham Hotspur blijft voorlopig de voornaamste uitdager van koploper Chelsea in de Premier League. De club uit Londen versloeg zondag Everton op White Hart Lane (3-2). Het was de vijftigste ontmoeting tussen beide ploegen in de Premier League. Harry Kane was wederom op dreef. De aanvaller maakte de eerste twee treffers voor de Spurs, waar Vincent Janssen in de slotfase mocht invallen.

Door ANP - 5-3-2017, 19:31 (Update 5-3-2017, 19:31)

Met de zege op de club van trainer Ronald Koeman verkleinde Tottenham de achterstand op koploper Chelsea tot zeven punten. Manchester City blijft voorlopig de nummer drie van de ranglijst. Sergio Agüero en Leroy Sané bezorgden de ploeg van trainer Pep Guardiola een uitzege op Sunderland (2-0).

Trainer Arsène Wenger kwam nog meer onder druk te staan bij Arsenal wegens een omstreden beslissing. De Franse oefenmeester bracht zijn sterspeler Alexis Sánchez pas na rust in het veld tegen Liverpool, dat op dat moment al met 2-0 leidde. Met Sánchez ging Arsenal veel beter voetballen. Toch verloor de club met 3-1. Georginio Wijnaldum maakte het derde doelpunt van Liverpool, dat Arsenal op de ranglijst passeerde en nu vierde staat.

Manchester United, zesde op de ranglijst, bleef voor eigen publiek tegen Bournemouth steken op een gelijkspel (1-1). Zlatan Ibrahimovic speelde weer een hoofdrol bij de thuisploeg, waar Daley Blind de hele wedstrijd op de bank bleef. Maar dit keer was het een dubieuze. Hij had opnieuw van beslissende waarde kunnen zijn door in de 72e minuut bij een stand van 1-1 een strafschop te verzilveren. De Zweed had in de tweede helft helemaal niet meer op het veld mogen staan omdat hij een elleboog in het gezicht van tegenstander Tyrone Mings had gezet.