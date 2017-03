Griezmann leidt Atlético langs Valencia

ANP Griezmann leidt Atlético langs Valencia

MADRID - Atlético Madrid staat na zondag weer op de vierde plaats in de Spaanse voetbalcompetitie. De thuiswedstrijd tegen Valencia leverde een ruime overwinning op: 3-0.

Door ANP - 5-3-2017, 19:28 (Update 5-3-2017, 19:28)

Antoine Griezmann speelde een belangrijke rol bij de Madrilenen. De Franse aanvaller opende in de tiende minuut de score, en was in de 83e minuut weer trefzeker. Tussendoor zorgde Kevin Gameiro voor de 2-0.

Fernando Torres ontbrak in de selectie van coach Diego Simeone. De aanvaller werd donderdag in het ziekenhuis opgenomen nadat hij bewusteloos het veld had moeten verlaten in het duel met Deportivo la Coruña. Vrijdag mocht Torres het ziekenhuis verlaten.

Atlético heeft na 26 wedstrijden 49 punten, elf minder dan koploper FC Barcelona.