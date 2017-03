NEC beëindigt reeks nederlagen tegen Heracles

NIJMEGEN - NEC had zondag eindelijk weer reden tot juichen. Na vijf nederlagen op rij wonnen de Nijmegenaren de thuiswedstrijd tegen Heracles met 3-1. NEC kwam daardoor in punten op gelijke hoogte met de Almeloërs en FC Groningen. De drie clubs delen met 28 punten de tiende plaats, en staan acht punten boven de degradatiestreep.

Door ANP - 5-3-2017, 18:41 (Update 5-3-2017, 18:45)

De zege van NEC was zondag verdiend. Het elftal van trainer Peter Hyballa toonde veerkracht. Heracles mocht na een klein kwartier spelen een strafschop nemen nadat André Fomitschow een kleine duw gaf aan Brandley Kuwas. Pol van Boekel legde de bal op de stip. Samuel Armenteros scoorde, maar moest de strafschop nog eens overnemen omdat enkele ploeggenoten te vroeg kwamen ingelopen. De topscorer liet zich niet van de wijs brengen en schoot de bal bij de tweede poging, in dezelfde hoek, opnieuw in het doel: 0-1. Voor Armenteros betekende dat alweer zijn dertiende doelpunt dit seizoen. Daarmee staat hij derde op de topscorerslijst van de eredivisie.

Al voor de rust had NEC de wedstrijd omgedraaid. Na een voorzet van Michael Heinloth, die de achterlijn haalde en de bal teruglegde, schoot Julian von Haacke in de 26e minuut via een Heraclied raak. Zeven minuten later was het Heinloth die met een fraai afstandsschot scoorde. Voor de twee Duitse voetballers betekende het hun eerste doelpunt in de eredivisie.

Eigen doelpunt

Heracles nam aan het begin van de tweede helft het initiatief over, maar echt gevaarlijk werd de ploeg van coach John Stegeman niet. NEC besliste de wedstrijd in de 69e minuut via Wojciech Golla, al ging de treffer de boeken in als een eigen doelpunt van Justin Hoogma: 3-1.

NEC had 22 januari voor het laatst gewonnen, thuis van Roda JC met 2-0. Daarna ging de ploeg van Hyballa onderuit tegen achtereenvolgens Feyenoord (4-0), Go Ahead Eagles (1-2), PEC Zwolle (2-0), PSV (3-1) en Sparta Rotterdam (0-1).