ANP Bruma mogelijk lang uitgeschakeld

WOLFSBURG - Jeffrey Bruma is mogelijk lang uitgeschakeld. De verdediger van VfL Wolfsburg heeft zaterdag een knieblessure opgelopen tijdens het duel met FSV Mainz 05 (1-1).

Door ANP - 5-3-2017, 18:36 (Update 5-3-2017, 18:36)

Andries Jonker, de nieuwe trainer van VfL Wolfsburg, vreest dat hij Bruma lang moet missen. ,,Het ziet er niet goed uit'', stelde hij. ,,Maar we moeten maandag de uitslag van een mri-scan afwachten.''

Een ernstige blessure voor Bruma zou ook slecht nieuws zijn voor Danny Blind. De bondscoach van het Nederlands elftal mist op 25 maart ook al de geblesseerde Virgil van Dijk in het belangrijke uitduel in de WK-kwalificatie met Bulgarije. Bruma en Van Dijk vormden de laatste interlands vaak een duo centraal in de defensie bij Oranje.

Bruma was niet de enige Nederlandse verdediger die zaterdag in het buitenland geblesseerd raakte. Bruno Martins Indi (Stoke City) en Patrick van Aanholt (Crystal Palace) moesten zich ook geblesseerd laten vervangen.