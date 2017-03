Feyenoord gehavend uit stadsderby

ROTTERDAM - Feyenoord heeft zondag aan de stadsderby met Sparta Rotterdam (1-0 verlies) maar liefst vier geblesseerde spelers overgehouden. Eljero Elia en Terence Kongolo moesten zich geblesseerd laten vervangen. Bilal Basaçikoglu en Nicolai Jörgensen speelden de wedstrijd met een blessure uit. Zij kampten volgens trainer Giovanni van Bronckhorst met enkelklachten.

Door ANP - 5-3-2017, 17:47 (Update 5-3-2017, 17:47)

Elia worstelde de hele week al met een enkelblessure. ,,Maar hij gaf aan mij aan dat hij kon spelen'', zei Van Bronckhorst. ,,Kongolo moest ik vervangen met een blessure aan een bovenbeen. We moeten even afwachten hoe ernstig al die blessures zijn. Daar valt nu nog niet zo veel over te zeggen.''

Feyenoord ontvangt komende zondag AZ in De Kuip.