Makkelie: geen gelijkmaker Feyenoord

ROTTERDAM - Scheidsrechter Danny Makkelie vindt niet dat hij Feyenoord een gelijkmaker heeft onthouden in de uitwedstrijd bij Sparta Rotterdam. Dat verklaarde de arbiter zondag na het bestuderen van de beelden van de stadsderby.

Door ANP - 5-3-2017, 17:46 (Update 5-3-2017, 17:46)

Het had er veel van weg dat Feyenoord de bal in een scrimmage over de doellijn werkte. ,,Maar vanaf mijn positie kon ik niet zien of die bal over de lijn was", verklaarde Makkelie. ,,Mijn assistent stond uitstekend in positie en we hadden ook communicatie. Maar we zagen de bal niet over de doellijn. Achteraf gezien heeft het er alle schijn van dat het een doelpunt was. Maar vorige week bij Feyenoord tegen PSV dachten we juist dat-ie niet zat. En toen bleek dat wel het geval.''

Makkelie zag na het bestuderen van de beelden echter ook dat hij de treffer van Feyenoord nooit had mogen tellen. Even voor het veelbesproken moment maakte Bilal Basaçikoglu namelijk een overtreding op Roy Kortsmit, de doelman van Sparta. ,,Als ik daar had gefloten voor een vrije trap, was dat beter geweest", erkende Makkelie.