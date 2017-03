Nijhuis erkent fout bij treffer FC Groningen

ANP Nijhuis erkent fout bij treffer FC Groningen

GRONINGEN - Scheidsrechter Bas Nijhuis baalde zondag dat hij de openingstreffer van FC Groningen tegen Ajax (1-1) niet had afgefloten. ,,Als ik alles gezien had, dan had ik die goal afgekeurd'', erkende hij voor de camera van FOX Sports.

Door ANP - 5-3-2017, 17:41 (Update 5-3-2017, 17:41)

Nijhuis zag pas in een herhaling dat Bryan Linssen voor zijn doelpunt doelman André Onana raakte. ,,Maar kennelijk was het voor iedereen moeilijk te zien'', zei hij. ,,Want zelfs de keeper van Ajax protesteerde niet. Er waren helemaal niet veel protesten. Natuurlijk had ik het liever anders gezien. Dat was mooi geweest. En ik kan wel iedere week pleiten voor een videoscheidsrechter. Maar dat heeft ook geen nut. Dus worden scheidsrechters iedere week voor de camera gehaald. Het is soms echt moeilijk om iets goed te zien. Onana leek de bal zo maar te verspelen. Daar had het alle schijn van. Maar hij krijgt een tikje op zijn been. Dat zag ik niet.''

Doelman Onana was na afloop mild voor Nijhuis. ,,Natuurlijk was het een overtreding. Maar het is mijn fout. Ik had die bal eerder moeten wegtrappen.''