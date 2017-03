Bosz: gelijkspel schuld van Ajax zelf

ANP Bosz: gelijkspel schuld van Ajax zelf

AMSTERDAM - Trainer Peter Bosz weigerde het gelijkspel van Ajax bij FC Groningen (1-1) zondag op te hangen aan een foutieve beslissing van scheidsrechter Bas Nijhuis, die ten onrechte de openingstreffer van Bryan Linssen goedkeurde. ,,Deze uitslag hebben we helemaal aan ons zelf te wijten'', mopperde hij voor de camera van FOX Sports.

Door ANP - 5-3-2017, 17:15 (Update 5-3-2017, 17:15)

,,We waren veel te slap'', zei Bosz. ,,En toch kregen we best veel kansen. Maar die misten we. Dat zegt ook wel iets over onze felheid en scherpte. En dan heb ik het niet over die bal op de binnenkant van de paal van Younes. Die had er in gemogen.''

,,Natuurlijk was het een overtreding'', zei Bosz over het tikje dat Linssen voor zijn doelpunt aan doelman André Onana gaf. ,,Maar Onana moet zich ook niet in die situatie manoeuvreren'', vond de trainer die de Braziliaanse aanwinst David Neres op de bank hield. ,,Dat kwam omdat wij het gevoel hadden dat we de snelheid van Kluivert nodig hadden. En ik mag maar drie keer wisselen.''

Bosz probeerde de teleurstellende middag voor Ajax alsnog een beetje positief af te sluiten. ,,We zijn een punt ingelopen op Feyenoord, als we dat nog een paar keer doen staan we ook boven aan.''