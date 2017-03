Juventus profiteert deels van nederlaag Roma

UDINE - Na zeven overwinningen op rij, heeft Juventus zondag in de Italiaanse voetbalcompetitie weer eens punten verspeeld. De koploper kwam bij Udinese niet verder dan 1-1. Fiorentina was halverwege januari de laatste ploeg die Juventus punten had afgepakt (2-1). Juventus profiteerde zo deels van de nederlaag van nummer twee AS Roma zaterdag tegen Napoli.

Door ANP - 5-3-2017, 17:07 (Update 5-3-2017, 17:25)

Udinese kwam in de 37e minuut op voorsprong door een doelpunt van de Colombiaanse aanvaller Duvan Zapata. De gelijkmaker kwam na een uur spelen op naam van verdediger Leonardo Bonucci.

Juventus is ondanks het puntenverlies hard op weg naar de zesde achtereenvolgende landstitel. Met nog elf duels te gaan is de voorsprong van het team van trainer Massimiliano Allegri op AS Roma acht punten.

Napoli

Napoli maakte zaterdag een einde aan een ongeslagen reeks van 24 thuiswedstrijden van AS Roma door met 2-1 te winnen in het Romeinse Stadio Olimpico. Dries Mertens vertolkte een hoofdrol in de topper door beide Napolitaanse treffers voor zijn rekening te nemen.

Mertens maakte na een klein half uur de 0-1 op fraai aangeven van aanvoerder Marek Hamsik. Kort na rust schoot hij de 0-2 binnen. Mertens, dit seizoen al goed voor drie hattricks, bracht zijn seizoenstotaal op achttien doelpunten. Na drie kwartier verliet hij echter met een blessure het veld.

Strootman

Vlak voor tijd vond Roma nog wel de aansluiting via een rake trap van Kevin Strootman. Een spannende slotfase leidde tot kansen van Roma, maar niet tot meer doelpunten.

Napoli handhaafde zich op de derde plaats, maar kroop wel dichter naar nummer twee Roma toe. Het verschil is nog twee punten.

Internazionale boekte zondag een ruime overwinning bij Cagliari: 5-1. Ivan Perisic scoorde twee keer. Inter staat nu vijfde, en heeft nog één punt achterstand op nummer vier Atalanta, dat in eigen stadion niet verder kwam dan 0-0 tegen Fiorentina.