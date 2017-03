Klaassen kritisch op Ajax en Nijhuis

GRONINGEN - Davy Klaassen wilde zondag na afloop van het gelijkspel van Ajax bij FC Groningen (1-1) niet lang stilstaan bij de misser van scheidsrechter Bas Nijhuis voor de openingstreffer van de thuisploeg. ,,Zo lang ze niet bij iedere wedstrijd videobeelden hebben, dan blijft dit'', zei hij voor de camera van FOX Sports. ,,We hadden volgens mij in de slotfase ook een strafschop moeten hebben toen Mateo onderuit ging'', doelde hij op invaller Cassierra. ,,Maar hij fluit niet, dan houdt het op.''

Door ANP - 5-3-2017, 16:51 (Update 5-3-2017, 16:51)

Klaassen zag wel in het veld dat doelpuntenmaker Bryan Linssen doelman André Onana raakte voordat hij scoorde. ,,Maar hij zag het niet'', zei de aanvoerder over Nijhuis. ,,En daar gaat het om. Want hij moet fluiten.''

Klaassen was ook kritisch op zijn eigen ploeg. ,,Ik snap wel dat het leek alsof we pas wilden voetballen toen we achter kwamen'', zei hij. ,,Er lag zo veel ruimte, maar we speelden zo slordig en gehaast. We hebben toch best veel kansen gekregen. Maar die misten we. Dit was een grote kans om echt op Feyenoord in te lopen. Die hebben we verprutst.''