Spurs langs Everton in jubileumeditie

ANP Spurs langs Everton in jubileumeditie

LONDEN - Tottenham Hotspur heeft zondag de tweede positie behouden in de Engelse competitie. De club uit Londen won op White Hart Lane met 3-2 van Everton. Het was de vijftigste ontmoeting tussen beide ploegen in de Premier League. Harry Kane was wederom op dreef. De aanvaller maakte de eerste twee treffers voor de Spurs.

Door ANP - 5-3-2017, 16:38 (Update 5-3-2017, 16:38)

Everton, van coach Ronald Koeman, was de mindere partij in het duel, maar maakte er een spannende laatste tien minuten van door een late goal van Romelu Lukaku. De Spurs hielden in de slotfase stand en scoorden zelfs via Dele Alli in blessuretijd. Invaller Enner Valencia tekende nog dieper in de extra tijd voor de tweede goal van Everton.

De Spurs hebben in de stand zeven punten minder dan koploper Chelsea, dat pas maandag in actie komt. Everton, dat zo graag ook Europees voetbal wil, blijft zevende. Vincent Janssen viel in voor Kane, maar dat was pas in de negentigste minuut.