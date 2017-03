ADO pakt punt bij FC Utrecht

UTRECHT - ADO Den Haag heeft zondag opnieuw een punt gepakt in de strijd tegen degradatie. Na het gelijke spel vorige week thuis tegen FC Twente werd het nu 1-1 tegen subtopper FC Utrecht, dat op eigen veld een onmachtige indruk maakte. Het hielp de Hagenaars nog niet van de laatste plaats.

Door ANP - 5-3-2017, 16:31 (Update 5-3-2017, 16:45)

FC Utrecht miste zondag in de punt van de aanval Sébastien Haller. De Fransman stond op het punt vader te worden en werd daarom vervangen door Richairo Zivkovic. Die zag bij de tegenstander Tom Beugelsdijk lopen. ADO had beroep aangetekend tegen diens schorsing waardoor de verdediger zondag in Utrecht gewoon de defensie kon leiden.

ADO, dat vorige week na zes nederlagen weer eens een puntje pakte, was voor rust verrassend de ploeg die de beste kansen kreeg. In de zestiende minuut was het al raak na een blunder van Ramon Leeuwin. De verdediger wilde de bal naar een medespeler schuiven, maar zag Dion Malone over het hoofd. Malone rondde af met een geplaatste schuiver.

Aan de andere kant kwam het eerste gevaar van Gyrano Kerk, maar hij werd gestuit door Aaron Meijers. Kort voor rust was het wel raak. De mee opgekomen back Giovanni Troupée zette voor en zag Zivkovic achter de rug van Beugelsdijk vandaan komen en binnen tikken: 1-1. Kort voor het rustsignaal schreeuwde heel ADO om een strafschop nadat Robin van der Meer Guyon Fernandez onderuit had gehaald. Arbiter Serdar Gözübüyük zag het door de vingers.

ADO-coach Alfons Groenendijk bracht Mike Havenaar voor Fernandez, maar de eerste dreiging was aan de andere kant waar Yassin Ayoub de lat raakte. In het vervolg was ADO het overwicht van voor de rust kwijt. Utrecht drong aan, maar miste de dreiging van Haller.