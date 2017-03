Ajax verliest punten bij FC Groningen

GRONINGEN - Ajax heeft zondag verzuimd royaal te profiteren van de verrassende nederlaag van Feyenoord bij Sparta (1-0). Het elftal van trainer Peter Bosz kwam bij FC Groningen niet verder dan een gelijkspel (1-1).

Door ANP - 5-3-2017, 16:30 (Update 5-3-2017, 16:41)

Bij Ajax keken ze na afloop verwijtend naar scheidsrechter Bas Nijhuis. Hij had de openingstreffer van FC Groningen namelijk nooit mogen goedkeuren. Nijhuis miste dat Bryan Linssen in de 56e minuut doelman André Onana raakte voordat hij de bal in het verlaten doel trapte. De keeper van Ajax had het op zijn beurt niet zo ver moeten laten komen. Hij wachtte wel heel lang nadat hij de aanvaller van FC Groningen nonchalant had uitgekapt.

Zo heeft Ajax nu een achterstand van vier punten op Feyenoord. En PSV heeft nog vier punten minder dan de club uit Amsterdam. Een week na de nederlaag bij Feyenoord (1-0) was de formatie uit Eindhoven met een zege op Roda JC (4-0) de grote winnaar van speelronde 25.

Slordig Ajax

Ajax mocht zichzelf aanrekenen dat het niet extra gemotiveerd oogde na de nederlaag van koploper Feyenoord. Het elftal van Bosz acteerde slordig, traag en voorspelbaar. Pas na de openingstreffer kwam er wat gif in het spel van de bezoekers. Die strijdlust mag vanaf de eerste minuut worden verwacht van een ploeg die kampioen wil worden. Davy Klaassen schonk zijn ploeg in de 82e minuut nog een punt.

Amin Younes was de gevaarlijkste man bij de formatie uit Amsterdam. Hij kreeg voor rust geen strafschop van trainer Bas Nijhuis toen Samir Memisevic hem licht aan een arm trok. Na een fraaie actie schoot de linksbuiten ook nog op de paal. De beste kans voor rust was voor Bertrand Traoré. De huurling van Chelsea nam de bal echter zo slecht aan dat hij niet tot een serieus schot kwam.

Het matige spel van Ajax was ook de verdienste van FC Groningen. Veel clubs uit de eredivisie krijgen dit seizoen vaak het verwijt dat ze het de traditionele top drie te makkelijk maken. FC Groningen bood echter wel degelijk goed weerstand. De thuisclub durfde Ajax soms vroeg onder druk te zetten maar had dus de hulp van arbiter Nijhuis nodig voor de 1-0. FC Groningen eindigde met tien man omdat Samir Memisevic een rode kaart kreeg voor een onbesuisde tackle op Daley Sinkgraven.