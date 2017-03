Van Bronckhorst diep teleurgesteld

ROTTERDAM - Diep teleurgesteld, maar nog lang niet verslagen. Zo zat trainer Giovanni van Bronckhorst er na de 1-0 nederlaag van Feyenoord tegen stadgenoot Sparta bij tijdens de traditionele persconferentie na afloop. ,,Een mooie reeks van tien gewonnen wedstrijden is helaas afgebroken. We moeten dat accepteren, niet achterom maar vooruit kijken. Daar moeten we in de aanloop van onze volgende wedstrijd tegen AZ al onze energie in steken.''

Door ANP - 5-3-2017, 15:32 (Update 5-3-2017, 15:32)

Volgens Van Bronckhorst zat Feyenoord na het snelle doelpunt van Mathias Pogba geen moment in de wedstrijd. ,,Zeker in de eerste helft niet. Bij heel veel 50-50 situaties was de bal voor Sparta. Desondanks hadden we op de bank nog wel het gevoel dat de gelijkmaker in de eindfase zou vallen, maar helaas is dat niet gebeurd. Al waren er wel kansen.''

De trainer van Feyenoord wilde het niet hebben over het mogelijke doelpunt dat Feyenoord in de slotfase werd onthouden. ,,Soms zit het in die situaties mee, soms tegen. We moeten de beslissing van de scheidsrechter accepteren.''