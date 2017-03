Bayer Leverkusen ontslaat trainer Schmidt

ANP Bayer Leverkusen ontslaat trainer Schmidt

LEVERKUSEN - Trainer Roger Schmidt is zondag ontslagen bij Bayer Leverkusen. Dat gebeurde een dag na de grote nederlaag bij Borussia Dortmund (6-2).

Door ANP - 5-3-2017, 15:19 (Update 5-3-2017, 15:19)

Bayer Leverkusen incasseerde de vijfde nederlaag in de laatste zeven duels in de competitie en Champions League samen. De club presteerde in veertien jaar niet zo zwak. Bayer Leverkusen zakte naar de negende positie in de Bundesliga. De formatie staat over anderhalve week voor een zware opgave als het met een achterstand van 4-2 aan de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League begint.

Schmidt leidde zondag nog wel de training van Bayer Leverkusen. De Duitse club gaat op zoek naar een opvolger voor de oefenmeester die in de zomer van 2014 werd benoemd.