ANP Vlaar na gelijkspel AZ kritisch

ALKMAAR - Ron Vlaar maakt zich grote zorgen over de vorm van AZ. De verdediger zag zijn ploeg zondag voor eigen publiek met moeite een punt pakken tegen Excelsior (1-1). ,,We zijn heel erg zoekende'', constateerde de aanvoerder bij FOX Sports.

Door ANP - 5-3-2017, 15:04 (Update 5-3-2017, 15:06)

,,Ik kan nu misschien beter even niets zeggen. Ik ga hier zelf ook in de fout, dus ik heb ook niet echt recht van spreken", erkende Vlaar, die bij de gelijkmaker van Excelsior over de bal maaide, waarna Mike van Duinen scoorde. Waar het aan ligt dat AZ al een tijd niet lekker draait, kon Vlaar niet zeggen. ,,Maar als dingen niet kloppen, wordt dat afgestraft. Tegen wie je ook speelt. We komen misschien nog wel goed weg met een gelijkspel. Er moet iets veranderen, ook richting de bekerfinale. Het vertrouwen is niet groot.''