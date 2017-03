Riedewald haakt alsnog af bij Ajax

GRONINGEN - Jairo Riedewald is zondag op het allerlaatste moment afgehaakt bij Ajax. De verdediger liep een liesblessure op in de warming-up van het duel met FC Groningen. Hij is vervangen door Matthijs de Ligt.

5-3-2017

Het is nog onduidelijk hoe lang Riedewald is uitgeschakeld. Trainer Peter Bosz zit komende donderdag dun in zijn verdedigers als Ajax op bezoek gaat bij FC Kopenhagen voor een uitwedstrijd in de achtste finales van de Europa League.

Davinson Sánchez en Joël Veltman zijn dan geschorst. Nick Viergever mist het duel met FC Groningen wegens een liesblessure. Hij hoopt weer in actie te kunnen komen tegen de kampioen van Denemarken.