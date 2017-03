El Ahmadi laakt inzet Feyenoord

ANP El Ahmadi laakt inzet Feyenoord

ROTTERDAM - Karim El Ahmadi had zondag weinig tijd nodig om de nederlaag van Feyenoord bij Sparta Rotterdam (0-1) te verklaren. ,,We waren gewoon niet scherp genoeg'', concludeerde hij vlak na het duel bij FOX Sports.

Door ANP - 5-3-2017, 14:47 (Update 5-3-2017, 14:47)

,,Vooral in de eerste helft was Sparta veel scherper in de duels. Dan ben je als Feyenoord niet kampioenswaardig. Hoe dat komt? Ik weet het echt niet. We hebben de hele week scherp getraind. In de tweede helft kwamen we er soms wel doorheen. Maar echt veel kansen hebben we niet gekregen.''

Ajax kan zondag de achterstand op koploper Feyenoord verkleinen tot twee punten. Het elftal van trainer Peter Bosz moet daarvoor wel bij FC Groningen winnen. ,,Misschien hebben we de competitie nu weer spannend gemaakt'', stelde El Ahmadi. ,,Maar dat is dan helemaal onze eigen schuld.''