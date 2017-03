Sparta klopt Feyenoord in spannende derby

ROTTERDAM - Koploper Feyenoord heeft zondag verrassend met 1-0 verloren van Sparta. In de meer spannende dan goede Rotterdamse derby viel het enige doelpunt al na één minuut. Mathias Pogba was de maker. Sparta verdedigde uitstekend en kwam tegen het weinig creatieve Feyenoord pas in de slotfase in de problemen. Voor het tegen degradatie vechtende Sparta waren het drie heel kostbare punten.

Door ANP - 5-3-2017, 14:32 (Update 5-3-2017, 14:45)

Bij Feyenoord moest Dirk Kuijt opnieuw op de reservebank beginnen. Eljero Elia bleek op tijd hersteld van zijn enkelblessure, waardoor trainer Giovanni van Bronckhorst geen reden zag zijn basisformatie van vorige week tegen PSV te wijzigen. Bij Sparta koos trainer Alex Pastoor voor de aanvallers Pogba en Craig Goodwin.

Het duel op het volle Kasteel begon spectaculair. Al na één minuut leverden de wisselingen van Pastoor het openingsdoelpunt op. Pogba kopte na een voorzet van Goodwin de bal achter doelman Brad Jones. Een kwartier later claimde Sparta een strafschop, maar scheidsrechter Danny Makkelie had geen boodschap aan de protesten.

Kongolo geblesseerd

Feyenoord stelde er in het eerste half uur weinig tegenover. De aanvalsacties waren te doorzichtig en ook op de vleugels was er weinig creativiteit van Elia en Steven Berghuis. Alleen Nicolai Jørgensen maakte het doelman Roy Kortsmit een keer moeilijk bij een kopbal. Een tegenvaller was dat Terence Kongolo geblesseerd van het veld moest. Miquel Nelom verving de verdediger.

Na de rust ging Feyenoord nadrukkelijk op jacht naar de gelijkmaker. Uitgespeelde kansen leverde dat aanvankelijk niet op. Alleen Jens Toornstra en invaller Bilal Basaçikoglu waren een keer gevaarlijk. Verder bleven de aanvalsacties te steriel. Voor Van Bronckhorst het sein de laatste 20 minuten Kuijt in te brengen voor de zwakke Berghuis. Feyenoord speelde meer en meer opportunistisch. Toornstra was dicht bij de gelijkmaker. Het leek er op dat een Spartaan de bal achter de lijn stopte, maar omdat doellijntechnologie ontbrak kon scheidsrechter Makkelie geen hulp krijgen bij zijn beoordeling.

Ook in de bloedstollende slotfase bleef Sparta overeind en bezorgde Feyenoord daarmee de tweede nederlaag in de competitie.