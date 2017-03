FC Utrecht zonder Haller tegen ADO

ANP FC Utrecht zonder Haller tegen ADO

UTRECHT - FC Utrecht mist zondag spits Sébastien Haller in het thuisduel met ADO Den Haag. De Franse aanvaller staat op het punt vader te worden. Hij wordt in de basis vervangen door Richairo Zivkovic.

Door ANP - 5-3-2017, 13:32 (Update 5-3-2017, 13:32)

Bij ADO Den Haag staat Tom Beugelsdijk gewoon in de basis. De verdediger werd door de KNVB voor drie duels geschorst waarvan één voorwaardelijk, maar zijn club is tegen die straf in beroep gegaan. Dat dient pas op 14 maart waardoor Beugelsdijk zondag in Utrecht en ook volgende week tegen NEC kan meedoen.