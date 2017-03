Sinkgraven terug bij Ajax

ANP Sinkgraven terug bij Ajax

GRONINGEN - Daley Sinkgraven keert terug in de basisformatie van Ajax. De linksback begint zondagmiddag om 14.30 uur aan de uitwedstrijd tegen FC Groningen.

Door ANP - 5-3-2017, 13:31 (Update 5-3-2017, 13:31)

Sinkgraven stond de laatste weken aan de kant met een enkelblessure. Hij werd links in de defensie vervangen door Nick Viergever, die ontbreekt tegen FC Groningen wegens een liesblessure. Zo is er weer een plaats vrij voor Jairo Riedewald centraal in de defensie. Hij krijgt van trainer Peter Bosz de voorkeur boven het aanstormende talent Matthijs de Ligt.

Ajax heeft op dit moment een achterstand van vijf punten op Feyenoord. De koploper is zondagmiddag om 12.30 uur begonnen aan de uitwedstrijd bij Sparta Rotterdam. Feyenoord kijkt bij rust tegen een achterstand van 1-0 aan.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, Riedewald en Sinkgraven; Klaassen, Schöne en Ziyech; Traoré, Dolberg en Younes.