ANP Milan pakt drie punten tegen Chievo

MILAAN - AC Milan heeft zaterdag de thuiswedstrijd tegen Chievo tot een goed einde gebracht. De ploeg van coach Vincenzo Montella won met 3-1. Milan klom naar de zesde plaats in de Serie A.

Door ANP - 4-3-2017, 22:57 (Update 4-3-2017, 22:57)

Carlos Bacca speelde een opvallende rol bij Milan. De Colombiaanse aanvaller scoorde twee keer, maar miste ook een strafschop. Gianluca Lapadula maakte de derde treffer voor de Milanezen; hij schoot wel raak vanaf de penaltystip.

Jonathan de Guzman maakte de tegentreffer. De Nederlandse middenvelder benutte vlak voor rust een strafschop. Dat was op dat moment in de wedstrijd de gelijkmaker (1-1). Milan sloeg toe in de tweede helft.