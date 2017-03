PEC Zwolle op inzet langs mat Vitesse

ZWOLLE - PEC Zwolle heeft zaterdag optimaal geprofiteerd van de doordeweekse inspanning bij tegenstander Vitesse. De ploeg van coach Ron Jans ging feller de duels in en zag die instelling terugbetaald worden. PEC won met 3-1 en verschafte zich enige marge met de ploegen die strijden tegen degradatie.

Door ANP - 4-3-2017, 22:41 (Update 4-3-2017, 22:45)

Vitesse versloeg woensdag Sparta in Rotterdam met 2-1 om voor het eerst sinds 1990 de finale van de KNVB-Beker te bereiken. Zaterdag in Zwolle leek de ploeg van coach Henk Fraser niet te beginnen met dezelfde wil om te winnen.

PEC wilde wel dat stapje extra te zetten. Zo liep Bram Van Polen in de tiende minuut goed door op rechts en speelde Mustafa Saymak op maat aan op de rand van het strafschopgebied. De aanvaller schot hard en laag binnen. Nog geen tien minuten later was het opnieuw raak. Nicolai Brock-Madsen die recentelijk heeft laten zien dat hij toch makkelijk scoort, kreeg alle ruimte van de Vitesse-defensie. De 24-jarige Deen liep goed door op een lange pass van Philippe Sandler, schudde Vitesse-aanvoerder Guram Kashia gemakkelijk af en verschalkte doelman Michael Tørnes.

Ongelukkige doelman

De Deense keeper had de plaats ingenomen van de geblesseerde Eloy Room, maar beleefde weinig plezier aan zijn eerste start in de basis. Ook na rust zat de doelman er enkele keren niet goed bij. Ricky van Wolfswinkel had Vitesse vlak na rust terug in de wedstrijd gebracht. De ervaren goalgetter tikte binnen nadat Mickey van der Hart, een schot van Milot Rashica niet goed had weggewerkt. Tørnes stond even later aan de grond genageld bij een vrije trap van Danny Holla. Hij zag hoe de bal straks langs de muur in de linkerhoek vloog.

Zonder echte overtuiging probeerde Vitesse het vervolgens nog, maar PEC was ook in het restant van de tweede helft de gevaarlijkste ploeg en liet de zege niet meer in gevaar komen.