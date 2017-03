PSV houdt woord en boekt ruime zege

ANP PSV houdt woord en boekt ruime zege

EINDHOVEN - PSV heeft zaterdag met een ruime zege op Roda JC (4-0) onderstreept dat het dit seizoen tot de laatste minuut voor het best mogelijke resultaat wil strijden. Héctor Moreno en Siem de Jong verdeelden de productie en scoorden allebei tweemaal.

Door ANP - 4-3-2017, 21:38 (Update 4-3-2017, 21:41)

Na de nederlaag van vorige week bij Feyenoord (2-1) beloofden de spelers van PSV dat ze zich tot de laatste wedstrijd van het seizoen blijven inzetten. De titel lijkt inmiddels best ver weg, maar de regerend kampioen wil er alles aan doen om via een tweede eindklassering de voorronde van de Champions League te bereiken.

Toch begon PSV slap aan het duel met Roda JC. Dani Schahin, aanvaller van de bezoekers, miste na anderhalve minuut een grote kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Hij kopte van dichtbij in het zijnet. Daarna nam het elftal van trainer Phillip Cocu de regie van de wedstrijd in handen. De openingstreffer was er één van Mexicaanse makelij. Andrés Guardado nam een hoekschop en zijn landgenoot Héctor Moreno kopte raak. Op aangeven van Jetro Willems wist Siem de Jong de score nog voor rust te verdubbelen.

De maker van tweede doelpunt verving de geblesseerde Marco van Ginkel in de basisformatie van PSV. Veel supporters van de thuisploeg hadden graag Jorrit Hendrix aan het werk gezien. Ze scandeerden langdurig de naam van de middenvelder uit de eigen opleiding. PSV kreeg maar liefst twaalf hoekschoppen voor rust en vestigde zo een seizoensrecord. Na hoekschop nummer zestien was het voor de derde keer raak. De verdedigers van Roda JC waren kennelijk nog niet voldoende gewaarschuwd door de openingstreffer. Ze gaven Moreno alle gelegenheid om weer raak te koppen (3-0). De Mexicaan mag zich nu met vijf treffers de meest scorende verdediger van de eredivisie noemen.

Jürgen Locadia mocht opnieuw invallen, net als vorige week tegen Feyenoord. Hij kreeg al snel een strafschop mee, die Siem de Jong koelbloedig benutte. De oud-speler van Ajax mocht vervolgens naar de kant voor invaller Hendrix. Zowel de maker van twee doelpunten als de populaire invaller kregen de handen van het publiek op elkaar.