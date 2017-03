Verkeerde keuze komt Wenger duur te staan

LIVERPOOL - Arsenal heeft zichzelf, met dank aan een vreemde keuze van coach Arsène Wenger, een slechte dienst bewezen bij Liverpool. De Londenaren verloren met 3-1 op Anfield Road en zagen de directe concurrent uit Liverpool hen passeren in de strijd om de plekken voor de Champions League. De ploeg van coach Jürgen Klopp heeft nu twee punten meer dan Arsenal.

Door ANP - 4-3-2017, 20:34 (Update 4-3-2017, 21:09)

Wenger koos ervoor om zonder zijn topscorer Alexis Sánchez te starten in Liverpool. Met Olivier Giroud en Danny Welbeck was zijn ploeg iets directer in de aanval en sterker in de lucht, lichtte Wenger zijn opvallende keuze toe. Het bleek de verkeerde. Arsenal, dat ook de zieke Mesut Özil miste, werd in de eerste helft volledig overlopen door Liverpool. De thuisploeg scoorde via Roberto Firmino en Sadio Mané.

Firmino schoot al na negen minuten een voorzet van Mané hard binnen na een slim overstapje van Coutinho. In de 39e minuut rondde Mané zelf een snelle aanval af. De verdedigers van Arsenal wisten in de stormloop van Liverpool niet wie ze allemaal moesten dekken en lieten de Senegalees helemaal vrij.

Na rust

Met Sánchez in de ploeg creëerde een opgeleefd Arsenal meteen kansen. Een kopbal van Giroud werd door doelman Simon Mignolet op de lat getikt. Op aangeven van de felle Chileen scoorde Welbeck even later. Ondanks zijn inspanningen lukte het Sánchez niet om voor de gelijkmaker te zorgen.

In een counter in blessuretijd zorgde Georginio Wijnaldum voor de beslissing: 3-1. Invaller Divock Origi liep ongehinderd door en zette perfect voor op de toegesnelde Nederlander. Die scoorde opnieuw in een belangrijke wedstrijd.