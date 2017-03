Paris Saint-Germain verslaat Nancy

Paris Saint-Germain verslaat Nancy

PARIJS - Edinson Cavani heeft Paris Saint-Germain zaterdag aan een kleine zege op Nancy geholpen. De spits uit Uruguay benutte in de tachtigste minuut een strafschop (1-0).

Door ANP - 4-3-2017, 19:04 (Update 4-3-2017, 19:04)

Paris Saint-Germain kwam met de zege in punten gelijk met AS Monaco. De koploper van Ligue 1 komt zondag nog in actie tegen FC Nantes.

Paris Saint-Germain beleefde een gewenste voorbereiding op de return van woensdag tegen Barcelona in de achtste finales van de Champions League. De kampioen van Frankrijk verdedigt een voorsprong van 4-0 in Camp Nou.