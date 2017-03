Dortmund mist Reus in duel met Benfica

ANP Dortmund mist Reus in duel met Benfica

DORTMUND - Borussia Dortmund zal het woensdag in de tweede wedstrijd in de achtste finale van de Champions League tegen Benfica moeten doen zonder Marco Reus. De aanvaller van de Duitse ploeg viel zaterdag in het duel met Bayer Leverkusen al voor rust uit met een spierblessure.

Door ANP - 4-3-2017, 18:56 (Update 4-3-2017, 18:56)

,,Het is uitgesloten dat hij woensdag speelt'', zei Borussia-coach Thomas Tuchel na de spectaculaire 6-2 overwinning zaterdag. ,,Marco heeft een spierblessure in het bovenbeen opgelopen. Het is een groot verlies dat hij niet mee kan spelen. Hij was een vaste waarde in de afgelopen weken.''

Om door te bekeren in de Champions League moet Dortmund woensdag een 1-0 achterstand goedmaken tegen de Portugezen.