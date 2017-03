Martins Indi valt geblesseerd uit

ANP Martins Indi valt geblesseerd uit

STOKE-ON-TRENT - Bruno Martins Indi is zaterdag geblesseerd uitgevallen in de thuiswedstrijd van Stoke City tegen Middlesbrough (2-0). De verdediger strompelde in de slotfase van het veld. Hij werd vervangen door Ibrahim Afellay.

Door ANP - 4-3-2017, 18:28 (Update 4-3-2017, 18:28)

Trainer Mark Hughes kon na de wedstrijd nog niet veel vertellen over de blessure van Martins Indi. ,,Laten we hopen dat het meevalt'', zei hij.