Ruime zege van Real zonder Ronaldo

ANP Ruime zege van Real zonder Ronaldo

EIBAR - Real Madrid had zaterdag de geblesseerde Cristiano Ronaldo niet nodig voor een ruime competitiezege. Met Karim Benzema in een hoofdrol werd Eibar eenvoudig verslagen (4-1).

Door ANP - 4-3-2017, 18:14 (Update 4-3-2017, 18:14)

Benzema scoorde in het eerste half uur tweemaal en bereidde ook in die periode nog de treffer van James Rodriguez voor. In de tweede helft schoot Marco Asensio de bezoekers naar 4-0, waarna Ruben Pena de eindstand bepaalde.

Real was wel toe aan een overtuigende zege. De laatste winnaar van de Champions League won slechts één van de vorige drie competitieduels. Real heeft door de overwinning weer twee punten meer dan Barcelona. Beide clubs hebben 25 duels gespeeld. Barcelona komt zaterdagavond nog wel in actie tegen Celta de Vigo.