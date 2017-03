Jonker start bij Wolfsburg met een gelijkspel

MAINZ - Andries Jonker heeft aan zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach van VfL Wolfsburg een punt overgehouden. De 54-jarige Nederlander zag zijn ploeg met 1-1 gelijkspelen bij FSV Mainz 05. Veel schiet Wolfsburg er niet mee op. Met 23 punten blijft de ploeg in de gevarenzone steken.

Door ANP - 4-3-2017, 17:34 (Update 4-3-2017, 17:36)

Mario Gómez kopte de bezoekers in de 20e minuut op voorsprong. Lang kon Jonker daar niet van genieten. Jhon Córdoba kreeg de bal van Levin Öztanali en schoot vier minuten later hard binnen. Wolfsburg, met Riechedly Bazoer en Jeffrey Bruma in de basis, kwam in de tweede helft niet meer tot scoren. Wolfsburg-doelman Koen Casteels stelde vlak voor tijd het punt zeker door een inzet van de Spanjaard Jairo te keren.

Het blijft onderin spannend. Werder Bremen won met 2-0 van Darmstadt en neemt met 25 punten afstand van de degadatiezone. Darmstadt blijft laatste met twaalf punten. Ingolstadt, dat met 5-2 van Hoffenheim verloor, blijft staan op achttien punten.

Topclubs

Koploper Bayern München neemt steeds meer afstand. De koploper won met 3-0 van 1. FC Köln via treffers van Javi Martínez, Juan Bernat en invaller Franck Ribéry. Arjen Robben bleef de hele wedstrijd op de bank. Doordat RB Leipzig vrijdag niet verder kwam dan 2-2 bij Augsburg, is de voorsprong opgelopen naar zeven punten.

Borussia Dortmund liep twee punten in op Leipzig. De supporters op een overvolle Zuidtribune, die de vorige thuiswedstrijd niet welkom waren na een straf van de Duitse voetbalbond, zagen een spectaculaire 6-2 overwinning op Bayer Leverkusen. Dortmund heeft 43 punten, zes minder dan Leipzig.