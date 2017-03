Ajax definitief zonder Viergever

AMSTERDAM - Nick Viergever mist zondag de uitwedstrijd van Ajax tegen FC Groningen. Trainer Peter Bosz heeft zaterdag besloten om de verdediger niet mee te nemen.

Door ANP - 4-3-2017, 16:34 (Update 4-3-2017, 16:34)

Viergever liep vorige week een lichte liesblessure op tijdens de thuiswedstrijd tegen Heracles (4-1). Bosz heeft hem donderdag hard nodig in het uitduel met FC Kopenhagen in de Europa League. Verdedigers Joël Veltman en Davinson Sánchez zijn namelijk geschorst voor de eerste ontmoeting in de achtste finales.

Daley Sinkgraven is wel weer inzetbaar tegen FC Groningen. De linksback miste de laatste duels wegens een enkelblessure.