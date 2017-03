Manchester United blijft op 1-1 steken

ANP Manchester United blijft op 1-1 steken

MANCHESTER - Manchester United heeft in eigen huis niet kunnen winnen van Bournemouth. De ploeg van coach José Mourinho kwam niet verder dan 1-1 tegen de middenmoter. Manchester verliest zo twee punten in de strijd om de plekken twee tot en met vier die recht geven op deelname aan de Champions League.

Door ANP - 4-3-2017, 15:47 (Update 4-3-2017, 16:02)

Marcos Rojo had United op voorsprong gezet in de eerste helft, maar vlak voor rust had Joshua King de bezoekers op gelijke hoogte gebracht. Vlak daarop zag Andrew Sherman zijn tweede geel en moest vertrekken.

Zlatan Ibrahimovic speelde weer een hoofdrol bij de thuisploeg, waar Daley Blind de hele wedstrijd op de bank bleef. Maar dit keer was het een dubieuze. Hij had opnieuw van beslissende waarde kunnen zijn door in de 72e minuut een strafschop te verzilveren. De Poolse doelman Artur Boruc redde echter. Paul Pogba kreeg in blessuretijd nog een goede kans op de 2-1 maar hij werd gestopt.

De Zweed had die tweede helft helemaal niet meer op het veld mogen staan. Hij was door Tyrone Mings aan het hoofd geraakt toen hij op de grond lag, al was niet duidelijk of de verdediger van Bournemouth dat opzettelijk deed. Ibrahimovic plantte even later zijn elleboog in het gezicht van Mings, wat hem op rood had moeten komen te staan. Arbiter Kevin Friend hield de kaarten echter op zak, maar de kans is groot dat aanvaller zich bij de tuchtcommissie van de FA moet verantwoorden