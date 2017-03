Real gehavend naar Eibar

MADRID - Real Madrid mist zaterdag niet alleen de geschorste Gareth Bale en Alvaro Morata in de uitwedstrijd tegen Eibar, maar mogelijk ook sterspeler Cristiano Ronaldo. De Portugese vedette heeft last van zijn enkel.

Door ANP - 3-3-2017, 22:30 (Update 3-3-2017, 22:30)

De Madrilenen verspeelden woensdag de koppositie in de Spaanse La Liga door een 3-3 gelijkspel tegen Las Palmas. Bale liep in dat duel tegen een rode kaart op en is voor twee duels geschorst. Ronaldo had in dat duel kennelijk een tik op zijn enkel gekregen, want hij trainde vrijdag uit voorzorg niet mee. ,,Belangrijk is dat onze spelers fit zijn, dus ik neem zeker geen risico met Ronaldo'', aldus trainer Zinedine Zidane.