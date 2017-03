De Kogel bezorgt Go Ahead belangrijk punt

HEERENVEEN - Sc Heerenveen heeft vrijdag in de eredivisie punten verspeeld tegen het laaggeklasseerde Go Ahead Eagles. De invallers Henk Veerman en Luciano Slagveer maakten een in de eerste helft opgelopen achterstand ongedaan, maar dat was niet genoeg. Leon de Kogel, ook een invaller, maakte kort voor tijd gelijk voor de Eagles: 2-2.

Door ANP - 3-3-2017, 22:04 (Update 3-3-2017, 22:06)

Zes dagen eerder had Heerenveen tegen Roda JC (3-0) eindelijk weer eens gewonnen. De vijf competitieduels daarvoor leverden maar één punt op, zodat Heerenveen de vierde plaats was kwijtgeraakt.

Go Ahead leek de ideale tegenstander om de stijgende lijn door te trekken en de druk op de huidige nummer vier FC Utrecht op te voeren. Trainer Jurgen Streppel had voor het eerst sinds weken iedereen weer fit en beschikbaar. Jeremiah St. Juste en Pelle van Amersfoort keerden na een schorsing terug in het basiselftal.

Veerkracht

In de 33e minuut was het Go Ahead dat verrassend de score opende. Eerst stopte Erwin Mulder de inzet van Sam Hendriks, maar het lukte de doelman niet om de bal vast te houden. Hendriks kreeg de bal terug en kon eenvoudig binnen schieten: 0-1. Voor Hendriks was het zijn derde doelpunt in zijn laatste vier wedstrijden. Dat zijn net zoveel treffers als in zijn eerste dertien duels dit seizoen.

Heerenveen vond lange tijd geen opening. Dat veranderde toen Veerman en Slagveer in het veld kwamen. Veerman had slechts drie minuten nodig om gelijk te maken. Van dichtbij schoot hij de bal in de 65e minuut hoog in het doel. Vijf minuten later was het de beurt aan Slagveer. De buitenspeler kon, na een fraaie pass van het Noorse talent Martin Ødegaard, scoren.

Go Ahead toonde veerkracht, en ook bij de Deventenaren maakte een invaller het verschil. De Kogel bracht in de 89e minuut de 2-2 op zijn naam na weifelend optreden van Mulder. Go Ahead vergrootte zo de voorsprong op hekkensluiter ADO Den Haag tot twee punten.