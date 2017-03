Viergever onzeker voor duel met Groningen

AMSTERDAM - Nick Viergever zal zondag vemoedelijk niet meedoen bij Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Groningen. De verdediger lijkt niet op tijd hersteld van een liesblessure. Dat zei trainer Peter Bosz vrijdag in een vooruitblik op de website van Ajax.

Door ANP - 3-3-2017, 16:02 (Update 3-3-2017, 16:02)

Hij kan mogelijk wel beschikken over Daley Sinkgraven, die geen last meer heeft van zijn enkelblessure. ,,We hebben vrijdag anderhalf uur getraind en Daley heeft voor het eerst volledig meegedaan. Dat zag er goed uit, al moeten we natuurlijk nog wel de reactie afwachten.”

Aanwinst David Neres zal nog geen basisplaats krijgen, meldde Bosz nog. Hij wil de Braziliaanse vleugelspeler rustig brengen.

Ajax is de nummer twee van de eredivisie met vijf punten minder dan koploper Feyenoord. FC Groningen staat elfde.