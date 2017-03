Elia twijfelgeval voor Rotterdamse derby

ROTTERDAM - Het is onzeker of Eljero Elia zondag met Feyenoord kan spelen in de Rotterdamse derby tegen Sparta. De aanvaller viel afgelopen zondag in het duel met PSV uit met klachten aan een van zijn enkels en deed het deze week noodgedwongen rustig aan. Vrijdag maakte Elia slechts een deel van de groepstraining mee.

Door ANP - 3-3-2017, 14:11 (Update 3-3-2017, 14:11)

,,Zaterdag nemen we de beslissing over Eljero. Hij is nu nog niet 100 procent fit'', meldde Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst, die in ieder geval wel een beroep kan doen op Rick Karsdorp. De verdediger verrekte zondag een kuit bij een geslaagde poging Steven Bergwijn van scoren af te houden. De koploper van de eredivisie won de topper met 2-1 en weet nu alleen nog Ajax in de buurt. Het verschil bedraagt vijf punten. Feyenoord speelt zondag op Het Kasteel tegen Sparta. Ajax gaat op bezoek bij FC Groningen.