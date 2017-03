El Ahmadi jaar langer bij Feyenoord

ROTTERDAM - Karim El Ahmadi blijft een jaar langer bij Feyenoord. De middenvelder verlengde zijn in 2018 aflopende contract vrijdag tot de zomer van 2019, meldt de koploper van de eredivisie.

Door ANP - 3-3-2017, 12:03 (Update 3-3-2017, 12:03)

De 32-jarige middenvelder komt sinds 2014 uit voor Feyenoord. Hij speelde al eerder tussen 2008 en 2012 in de Kuip. De Marokkaans international is een van de dragende krachten bij de Rotterdammers. In twintig duels dit seizoen scoorde hij bovendien al vijf keer.

Het is al de tweede keer dat El Ahmadi tussentijds een jaar aan zijn contract plakt. In mei vorig jaar verlengde hij ook met een seizoen.