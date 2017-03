Atlético-spits Torres stelt fans gerust

LA CORUÑA - Fernando Torres heeft de fans van Atlético Madrid donderdagnacht gerustgesteld met een bericht via Twitter. De aanvaller was in het uitduel met Deportivo la Coruña (1-1) na een botsing met een verdediger hard met zijn hoofd op de grond terechtgekomen, waarna hij roerloos op het veld was blijven liggen. Torres werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar geen hersenletsel werd geconstateerd. ,,Bedankt aan allen, die zich zorgen hebben gemaakt en steunende berichtjes hebben gestuurd'', twitterde het clubicoon, eenmaal weer bij bewustzijn. ,,Ik hoop snel weer te kunnen spelen.''

Door ANP - 3-3-2017, 8:54 (Update 3-3-2017, 8:54)

Torres, die met zijn club ook nog actief is in de Champions League, moest de nacht in het ziekenhuis doorbrengen.