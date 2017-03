Krul: heerlijk gevoel

ALKMAAR - Na een moeilijke start bij AZ was Tim Krul donderdag in de halve finale tegen Cambuur dan toch de held van zijn nieuwe club. ,,Een heerlijk gevoel'', sprak hij, nadat hij de strafschop van Martijn Barto stopte en daarmee de finale zeker stelde.

Door ANP - 2-3-2017, 23:49 (Update 2-3-2017, 23:49)

,,Dit was fantastisch'', vervolgde Krul. ,,Hij wachtte lang, keek naar me, toen dacht ik: ik heb hem. We hebben de laatste weken een paar keer een pak slaag gehad. Nu staan we in de finale. Er stond heel veel spanning op. We hebben het gehaald. Geweldig.''