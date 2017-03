AZ vanaf strafschopstip naar finale

ALKMAAR - AZ heeft donderdagavond met heel veel moeite de finale van de KNVB-beker bereikt. De nummer vijf van de eredivisie nam na een halve finale zonder doelpunten de strafschoppen net iets beter dan SC Cambuur, de huidige nummer zes van de eerste divisie.

Door ANP - 2-3-2017, 23:41 (Update 2-3-2017, 23:47)

Doelman Tim Krul van AZ groeide opnieuw uit tot penaltykiller. De held van Oranje in de kwartfinale van het laatste WK tegen Costa Rica keerde de beslissende strafschop van Martijn Barto. Hij had geluk dat Robbert Schilder en Jurjan Mannes overschoten. Voor AZ misten Alireza Jahanbakhsh en Mattias Johansson vanaf elf meter.

AZ stuit op 30 april in de finale op Vitesse, dat woensdag al won van Sparta Rotterdam (2-1). AZ leek de plaats in de finale al in blessuretijd van de reguliere speeltijd veilig te stellen. Stijn Wuijtens trof in de 93e minuut doel en arbiter Kevin Blom keurde die treffer aanvankelijk goed. Hij kwam terug op zijn beslissing na overleg met de videoscheidsrechter. Die oordeelde vanaf het mediapark in Hilversum dat Levi Garcia even voor het doelpunt doelman Leonard Nienhuis van SC Cambuur omver duwde. Dennis Higler was de videoscheidsrechter.

AZ eindigde de spectaculaire halve finale met tien man. Rens van Eijden kreeg in de tweede helft van de verlenging een rode kaart. Hij mist zondag de competitiewedstrijd tegen Excelsior maar is wel beschikbaar voor de finale. Voor trainer John van den Brom betekent de finale tegen Vitesse een ontmoeting met de club waar hij als voetballer en trainer succesvol was.