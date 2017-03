Videoscheidsrechter grijpt in bij AZ

ANP Videoscheidsrechter grijpt in bij AZ

ALKMAAR - De halve finale tussen AZ en SC Cambuur in de KNVB-beker wordt donderdagavond verlengd. Stijn Wuijtens leek AZ ver in blessuretijd een zege te bezorgen (1-0). Arbiter Kevin Blom keurde die treffer aanvankelijk goed, maar kwam terug op zijn beslissing na overleg met de videoscheidsrechter. Die oordeelde dat Levi Garcia even voor het doelpunt doelman Leonard Nienhuis van SC Cambuur omver duwde.

Door ANP - 2-3-2017, 22:54 (Update 2-3-2017, 22:54)

Dennis Higler was de videoscheidsrechter bij het duel tussen AZ en SC Cambuur. Hij bekeek het duel vanaf het mediapark in Hilversum. Bij voorgaande bekerduels dit seizoen assisteerden video-arbiters nog vanuit een bus bij het stadion. Dat leverde Kevin Blom vorig jaar december hachelijke momenten op. Hij werd na afloop van het bekerduel tussen PEC Zwolle en FC Utrecht belaagd door boze fans van de club uit Overijssel.