Identiteitskaart voor fans bij WK

MOSKOU - Voetbalsupporters hebben volgend jaar een speciale identiteitskaart voor fans nodig als ze de wereldtitelstrijd in Rusland willen bezoeken. Dit heeft een official van de FIFA donderdag gezegd. De maatregelen is bedoeld om het gevaar voor supportersgeweld in te dammen.

Door ANP - 2-3-2017, 21:44 (Update 2-3-2017, 22:12)

Volgens de FIFA zijn de Russische autoriteiten verantwoordelijk voor de invoering van de kaart. Bij het EK 2016 waren er in Frankrijk meerdere ongeregeldheden, onder andere door de komst van Russische 'hooligans' naar het land.

De maatregel geldt ook al bij de Confederations Cup, die al dit jaar in Rusland wordt gehouden. Dat evenement geldt als test voor het WK. De speciale kaart geldt tevens als visum.

Eén groot feest

Volgens de FIFA moet de kaart ertoe bijdragen dat het tijdens het WK één groot feest wordt. ,,We willen alleen mensen ontvangen die komen om hun land op een sportieve manier te steunen. De rest mag thuisblijven.''

De Confederations Cup vindt plaats in vier van de elf WK-steden, Sint Petersburg, Kazan, Moskou en de olympische stad Sotsji. Volgens de FIFA liggen de voorbereidingen redelijk op schema.