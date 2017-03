AZ zonder Weghorst tegen Cambuur

ANP AZ zonder Weghorst tegen Cambuur

ALKMAAR - AZ begint donderdagavond zonder Wout Weghorst aan de halve finale van de KNVB-beker tegen SC Cambuur. De spits start op de bank voor eigen publiek in Alkmaar.

Door ANP - 2-3-2017, 20:32 (Update 2-3-2017, 20:42)

Trainer John van den Brom posteert Fred Friday in het centrum van de aanval. De Nigeriaan vormt een voorhoede met Alireza Jahanbakhsh en Levi Garcia. Friday maakte zondag als invaller nog een belangrijke gelijkmaker tegen PEC Zwolle (1-1).

,,We hebben de laatste weken veel wedstrijden gespeeld'', verklaarde trainer John van den Brom van AZ. ,,Niet alle spelers kunnen zo vaak achter elkaar spelen. We hebben Friday klaargestoomd voor dit duel. Dat traject waren we al ingeslagen. Natuurlijk is Wout niet blij. Maar anders was Fred niet blij geweest.''

Ron Vlaar

Ron Vlaar start ook op de bank tegen SC Cambuur. ,,Hij is lang geblesseerd geweest'', zei Van den Brom. ,,We moeten hem rustig brengen zodat we de rest van het seizoen nog veel plezier van hem kunnen beleven.''

De wedstrijd tussen AZ en SC Cambuur begint om 20.45 uur. De winnaar van de halve finale stuit op 30 april op Vitesse tijdens de bekerfinale in De Kuip. De Gelderse club versloeg woensdag Sparta in de halve eindstrijd: 2-1.