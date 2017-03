Streppel 'niet ontevreden' over Ødegaard

HEERENVEEN - Jürgen Streppel is 'niet ontevreden' over de inbreng van zijn jongste en jonge aanwinst Martin Ødegaard. Dat zei de coach van Heerenveen in aanloop naar de ontmoeting met Go Ahead Eagles, vrijdagavond. Volgens de trainer kan de Noor echter beter. ,,Met zijn kwaliteiten moet hij meer beslissend zijn, al is dat natuurlijk wel het moeilijkste onderdeel van het voetbal'', aldus Streppel op de website van de club.

Door ANP - 2-3-2017, 18:15 (Update 2-3-2017, 18:39)

Toch nam hij de van Real Madrid gehuurde speler ook in bescherming. ,,Hoeveel spelers in Nederland zijn beslissend? Elia, Ziyech, Sam Larsson zijn dat, maar noem er nog maar eens een paar. Laten we ook niet vergeten dat Martin pas achttien is. Hij heeft gewoon tijd nodig.''

Streppel gaf aan voor de ontmoeting met de degradatiekandidaat uit Deventer een luxeprobleem te hebben. Voor het eerst sinds weken is iedereen fit en beschikbaar. Zo zijn Jeremiah St. Juste, Pelle van Amersfoort en Wout Faes terug van een schorsing. De kans is groot dat in elk geval St. Juste van het begin speelt.