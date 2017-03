Fans blijven FIFA wantrouwen

ANP Fans blijven FIFA wantrouwen

ZÜRICH - Het vertrouwen van voetbalfans in 's werelds overkoepelende organisatie FIFA is na alle corruptieschandalen van de laatste jaren nog niet groot. Dat blijkt uit een enquête van waakhond Transparency International, die omkoopaffaires in kaart brengt.

Door ANP - 2-3-2017, 16:01 (Update 2-3-2017, 16:37)

Hoewel veel in opspraak geraakte officials op een zijspoor zijn gezet, overheerst twijfel bij de sportliefhebbers. 53 Procent van de 25.000 ondervraagde fans uit vijftig landen vindt dat er nog maar weinig ten goede is veranderd. In vergelijking met een jaar eerder is het vertrouwen wel weer toegenomen.

Cobus de Swardt van Transparency International sprak van een serieuze aangelegenheid. ,,Voor de FIFA is dit zeer verontrustend. Zonder de fans, de commercie en de passie is deze sport ten dode opgeschreven.'' Volgens De Swardt laat de Wereldvoetbalbond nog veel te weinig merken dat er echt iets is veranderd.

Te veel geld

Dat de FIFA mooie financiële successen boekt, kan volgens De Swardt ook tegen de organisatie werken. ,,Supporters beleven dat anders dan officials. Zij vinden juist dat er te veel, in plaats van te weinig geld omgaat in het voetbal. Dat brengen ze dan in relatie tot in hun ogen hoge prijzen die ze moeten betalen voor tickets en bijvoorbeeld merchandising.''

Bovendien is het volgens De Swardt een gegeven dat de FIFA maar moeizaam nieuwe sponsoren vindt. ,,De tijd dat geldschieters in de rij stonden om met de FIFA samen te werken ligt achter ons. Sterker nog, ik spreek vaak potentiële sponsoren die wel iets in het voetbal willen doen, maar niet willen worden geassocieerd met de FIFA.''