Jonker zonder aanvoerder Benaglio tegen Mainz

WOLFSBURG - De Nederlandse trainer Andries Jonker moet het in zijn eerste wedstrijd voor VfL Wolfsburg zonder aanvoerder Diego Benaglio doen. ,,Hij heeft last van een heup en kan niet spelen", zei de 54-jarige Amsterdammer voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Mainz 05 van komende zaterdag.

Door ANP - 2-3-2017, 15:50 (Update 2-3-2017, 15:50)

Ondanks de weinige trainingsuren die Jonker met zijn elftal heeft gemaakt, is hij toch overtuigd van de kwaliteiten van zijn spelers. ,,Het niveau is goed. Het gevaar is nu alleen dat ze zichzelf voorbijlopen. Het is zaak om gas terug te nemen en het hoofd erbij te houden", zegt Jonker, waarbij hij wijst op het mentale aspect van degradatievoetbal.

Wolfsburg stelde Jonker maandag aan als opvolger van de ontslagen coach Valérien Ismaël. Jonker, die een contract tekende tot medio 2018, moet als derde coach dit seizoen Wolfsburg in de Bundesliga zien te houden. De Duitse ploeg met daarin de Nederlandse voetballers Jeffrey Bruma en Riechedly Bazoer staat veertiende met 22 punten, maar heeft slechts twee punten meer dan nummer zestien HSV.