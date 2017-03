Pastoor: petje af voor Baker

ROTTERDAM - Trainer Alex Pastoor had woensdagavond na de nederlaag van Sparta tegen Vitesse (1-2) in de halve finale van de KNVB-beker veel respect voor Lewis Baker. ,,Ik neem echt mijn petje voor die jongen af'', zei hij over de Britse middenvelder die twee keer scoorde voor de bezoekers uit Arnhem. ,,De klasse druipt van die jongen af. Hij heeft echt een fabelachtige traptechniek. Verliezen doet altijd pijn, maar hij maakt het nog een beetje draaglijk.''

Door ANP - 1-3-2017, 23:45 (Update 1-3-2017, 23:45)

,,We hebben er alles aan gedaan'', zei Pastoor. ,,We hebben tot de laatste snik gestreden. Voetballers van Sparta krijgen niet heel veel kansen op het spelen van een bekerfinale. Dit was er wel een. Ik heb nu al een kater en daar sta ik morgen ook mee op. Ik vond dat we het als ploeg misschien wel beter voor elkaar hadden dan Vitesse. Maar zij hebben een speler als Baker. Die jongen kan echt heel goed voetballen.''