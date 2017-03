Voor Fraser telt alleen de finale

ROTTERDAM - Trainer Henk Fraser van Vitesse was woensdagavond eigenlijk alleen tevreden over de uitslag van de halve finale van de KNVB-beker tussen zijn ploeg en Sparta Rotterdam (2-1). ,,Want het ging eigenlijk maar om één ding'', zei hij. ,,We moesten de finale halen. Dat hebben we gedaan.''

Door ANP - 1-3-2017, 23:44 (Update 1-3-2017, 23:44)

,,Halve finales zijn er om snel te vergeten'', zei de trainer van Vitesse. ,,Na afloop van het bekertoernooi geldt alleen de uitslag van de finale. Die moeten we dus winnen. Dan heeft niemand het meer over deze halve finale. Sparta heeft het ons best moeilijk gemaakt. Maar wij hadden de wedstrijd veel eerder kunnen beslissen. Rashica moet de 3-0 maken, dan is het over. Nu werd het in de slotfase nog even spannend, door die eigen goal van Kashia. Ik vind dat we verdiend hebben gewonnen maar heb ons wel eens beter zien spelen.''