ANP Manchester City nu wel bij de les

MANCHESTER - In het Engelse toernooi om de FA Cup heeft Manchester City alsnog afgerekend met Huddersfield Town. De ploeg van coach Pep Guardiola versloeg woensdagavond op eigen veld de nummer drie van de Championship (tweede profniveau) met 5-1. Half februari was het eerste duel nog in 0-0 geëindigd, waardoor een replay noodzakelijk was.

Door ANP - 1-3-2017, 23:03 (Update 1-3-2017, 23:03)

City begon nog wel in mineur aan het duel. Harry Bunn, afkomstig uit de jeugdopleiding van de club uit Manchester, opende in de zevende minuut verrassend de score voor Huddersfield. Bij de rust leidde de thuisploeg echter al met 3-1 dankzij treffers van Leroy Sané, Sergio Agüero (strafschop) en Pablo Zabaleta.

Na de pauze voerden opnieuw Agüero en Kelechi Iheanacho de score verder op. Bij de bezoekers mocht Rajiv Van La Parra in de 54e minuut invallen.

In de kwartfinales speelt Manchester City over anderhalve week uit tegen Middlesbrough.